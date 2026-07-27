Betzdorf
Verstoß gegen das Waffengesetz
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Am Samstag, 25.07.2026, führte eine Streifenwagenbesatzung der PI Betzdorf gegen 09:15 Uhr in der Alsbergstraße eine Verkehrskontrolle mit einem 62-jährigen PKW-Fahrer durch.

Hierbei wurden bei dem Betroffenen zwei Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


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