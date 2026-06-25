Verstoß gegen das Waffengesetz

Es wurden umgehend mehrere Streifenwagen der PI Betzdorf als auch der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein alarmiert. Die Kräfte der nordrhein-westfälischen Polizei konnte das Fahrzeug in Neunkirchen (NRW) anhalten. Im Rahmen der Kontrolle wurden vier Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren sowie die 48-jährige Fahrzeugführerin festgestellt. Im Fahrzeug konnte eine Spielzeugpistole aufgefunden und sichergestellt werden. Die Polizeiinspektion Betzdorf ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.
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Es wurden umgehend mehrere Streifenwagen der PI Betzdorf als auch der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein alarmiert. Die Kräfte der nordrhein-westfälischen Polizei konnte das Fahrzeug in Neunkirchen (NRW) anhalten. Im Rahmen der Kontrolle wurden vier Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren sowie die 48-jährige Fahrzeugführerin festgestellt. Im Fahrzeug konnte eine Spielzeugpistole aufgefunden und sichergestellt werden. Die Polizeiinspektion Betzdorf ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.