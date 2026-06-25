Verstoß gegen das Waffengesetz

Am Mittwoch, 24.06.2026, wurde der Polizei gegen 16 Uhr ein Fahrzeug gemeldet, deren Insassen während der Fahrt in Richtung Herdorf eine Pistole aus dem Fenster halten würden.

Es wurden umgehend mehrere Streifenwagen der PI Betzdorf als auch der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein alarmiert. Die Kräfte der nordrhein-westfälischen Polizei konnte das Fahrzeug in Neunkirchen (NRW) anhalten. Im Rahmen der Kontrolle wurden vier Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren sowie die 48-jährige Fahrzeugführerin festgestellt. Im Fahrzeug konnte eine Spielzeugpistole aufgefunden und sichergestellt werden. Die Polizeiinspektion Betzdorf ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.



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