Grünebach
Verstoß gegen das Waffengesetz
Symbolbild

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dpa

Am Mittwoch, 24.06.2026, wurde der Polizei gegen 16 Uhr ein Fahrzeug gemeldet, deren Insassen während der Fahrt in Richtung Herdorf eine Pistole aus dem Fenster halten würden.

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Es wurden umgehend mehrere Streifenwagen der PI Betzdorf als auch der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein alarmiert. Die Kräfte der nordrhein-westfälischen Polizei konnte das Fahrzeug in Neunkirchen (NRW) anhalten. Im Rahmen der Kontrolle wurden vier Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren sowie die 48-jährige Fahrzeugführerin festgestellt. Im Fahrzeug konnte eine Spielzeugpistole aufgefunden und sichergestellt werden. Die Polizeiinspektion Betzdorf ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

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Quelle zur Veröffentlichung frei.


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