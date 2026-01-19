Kirchen/Sieg
Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Pflichtversicherungsgesetz
Einer Streifenwagenbesatzung hiesiger Dienststelle fiel am Freitag, 16.01.2026, gegen 16:15 Uhr, auf der Hauptstr. in Kirchen ein E-Scooter auf, an dem offensichtlich nur die obere Hälfte des erforderlichen Versicherungskennzeichen angebracht war.


Zudem wurden bei der durchgeführten Kontrolle des 18-jährigen Fahrers drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden.
Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und bei der durchgeführten Personendurchsuchung Betäubungsmittel aufgefunden.
Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und der E-Scooter sichergestellt.

