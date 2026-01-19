Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Pflichtversicherungsgesetz

Einer Streifenwagenbesatzung hiesiger Dienststelle fiel am Freitag, 16.01.2026, gegen 16:15 Uhr, auf der Hauptstr. in Kirchen ein E-Scooter auf, an dem offensichtlich nur die obere Hälfte des erforderlichen Versicherungskennzeichen angebracht war.



Zudem wurden bei der durchgeführten Kontrolle des 18-jährigen Fahrers drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden.

Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und bei der durchgeführten Personendurchsuchung Betäubungsmittel aufgefunden.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und der E-Scooter sichergestellt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741-926 145, PHK Gerhardus





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell