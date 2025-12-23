Oberhonnefeld-Gierend
Vermisstensuche

Symbolbild

dpa

In der Nacht von Montag auf Dienstag suchte die Polizei mit einer Vielzahl von Einsatzkräften sowie einem Polizeihubschrauber nach einer vermissten Person in der Ortslage Oberhonnefeld-Gierend.

Nach intensiven Suchmaßnahmen konnte die Person aufgefunden werden. Anschließend wurde sie zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter