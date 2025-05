Verlorene Ladung am Fahrbahnrand der Landesstraße 254 festgestellt

St. Katharinen (ots) - Im Rahmen einer Streifenfahrt wurden am Montagmittag am rechten Fahrbahnrand der Landstraße 254, kurz hinter der Einmündung der L 253, mehrere Gegenstände festgestellt.

Hierbei handelte es sich um eine Motorsäge, einen Benzinkanister sowie mehrere Verkehrshütchen (Pylonen).



Nach ersten Einschätzungen dürfte es sich um verlorene Ladung handeln. Ein Eigentümer konnte bislang nicht ermittelt werden.



Die aufgefundenen Gegenstände wurden an das Fundbüro der Verbandsgemeinde Linz am Rhein übergeben.



