Verletzter bei Unfall mit E-Scooter

Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr er dabei nicht weit genug rechts, sodass er wegen eines entgegenkommenden PKWs plötzlich bremsen musste. Ohne dass es zu einem Zusammenstoß kam, stürzte der 23-jährige, und zog sich eine Fraktur im Fuß zu. Er wurde entsprechend in ein Krankenhaus verbracht.



