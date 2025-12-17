Verkehrsverstöße auf der L265 Berod Richtung Puderbach

Am 16.12.2025, gegen 19:30 Uhr, wurden der PI Straßenhaus durch einen Verkehrsteilnehmer mehrere PKW auf der L265 zwischen den Ortslagen Berod in Fahrtrichtung Puderbach gemeldet.

Die Fahrzeugführer waren nach Angaben des Zeugen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und hätten dabei mehrere Fahrzeuge überholt. Die Ermittlungen hinsichtlich den begangenen Verkehrsverstößen wurden aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Fahrverhalten der beteiligten Fahrzeuge machen können sich bei der Polizei Straßenhaus zu melden.



