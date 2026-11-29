Ein PKW-Fahrer befuhr die Iserstraße / K 117 aus Richtung Thalhausen kommend in Richtung Kleinmaischeid mit seinem PKW Nissan Micra. Ihm kam ein PKW entgegen, der nicht weit genug rechts fuhr. Die beiden PKW stießen mit den jeweiligen Außenspiegeln aneinander, es entstand Sachschaden.

Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



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