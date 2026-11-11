Am Abend des 06.11.2026, vermutlich gegen Mitternacht, kam es im Reichensteiner Weg in Puderbach, im Bereich der Zufahrt zum öffentlichen Parkplatz, zu einer Verkehrsunfallflucht.





Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dort Verkehrszeichen durch den Unfallverursacher umgefahren und beschädigt.



Anwohner nahmen ein entsprechendes Knallgeräusch wahr und konnten anschließend einen dunklen Kleinwagen älteren Baujahres an der Unfallstelle beobachten. Der Pkw setzte zunächst zurück und entfernte sich anschließend über die Mittelstraße in Richtung Urbach.



Das gesuchte Fahrzeug dürfte im Frontbereich entsprechende Beschädigungen aufweisen.



Die Polizeiinspektion Straßenhaus bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum bislang unbekannten Unfallverursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus

Marquardt, PHK

Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell