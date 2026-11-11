Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dort Verkehrszeichen durch den Unfallverursacher umgefahren und beschädigt.
Anwohner nahmen ein entsprechendes Knallgeräusch wahr und konnten anschließend einen dunklen Kleinwagen älteren Baujahres an der Unfallstelle beobachten. Der Pkw setzte zunächst zurück und entfernte sich anschließend über die Mittelstraße in Richtung Urbach.
Das gesuchte Fahrzeug dürfte im Frontbereich entsprechende Beschädigungen aufweisen.
Die Polizeiinspektion Straßenhaus bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum bislang unbekannten Unfallverursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Marquardt, PHK
Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied
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Verkehrsunfallflucht
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