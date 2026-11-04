Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen ordnungsgemäß auf einem Firmenparkplatz in der Industriestraße in Dürrholz geparkten PKW Seat Ibiza, Farbe schwarz, im Bereich des Fahrzeughecks. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Regulierung des entstandenen Schadens zu ermöglichen.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634-9520
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Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen ordnungsgemäß auf einem Firmenparkplatz in der Industriestraße in Dürrholz geparkten PKW Seat Ibiza, Farbe schwarz, im Bereich des Fahrzeughecks. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Regulierung des entstandenen Schadens zu ermöglichen.