Dürrholz
Verkehrsunfallflucht
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Am Mittwoch, 04.11.2026 kam es im Zeitraum von 05:40 Uhr bis 19:35 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen ordnungsgemäß auf einem Firmenparkplatz in der Industriestraße in Dürrholz geparkten PKW Seat Ibiza, Farbe schwarz, im Bereich des Fahrzeughecks. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Regulierung des entstandenen Schadens zu ermöglichen.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634-9520


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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