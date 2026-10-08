In der Zeit von Montag, 05.10.2026, 21.00 Uhr, bis Mittwoch, 07.10.2026, 07.00 Uhr, ereignete sich in Hamm (Sieg), Kirchplatz, ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Pkw Chevrolet im Frontbereich. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bitte um Hinweise.



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