Hamm
Verkehrsunfallflucht
Symbolbild
Symbolbild
Fredrik von Erichsen/dpa

In der Zeit von Montag, 05.10.2026, 21.00 Uhr, bis Mittwoch, 07.10.2026, 07.00 Uhr, ereignete sich in Hamm (Sieg), Kirchplatz, ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Pkw Chevrolet im Frontbereich. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bitte um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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