Michelbach
Verkehrsunfallflucht
Symbolbild
Symbolbild
dpa

Am Mittwoch, 23.09.2026, gegen 13.30 Uhr, ereignete sich in der Gemarkung Michelbach ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines Pkw die Bundesstraße (B) 8, aus Richtung Gieleroth kommend, in Fahrtrichtung Altenkirchen. An der Einmündung Mittelstraße / B 8 beabsichtigte der unbekannte Fahrer eines Kleintransporters, von der Mittelstraße, nach rechts, in die B 8 einzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem, auf der B 8 fahrenden, Pkw, wobei zumindest an diesem Fahrzeug Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Altenkirchen fort. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren