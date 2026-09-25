Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines Pkw die Bundesstraße (B) 8, aus Richtung Gieleroth kommend, in Fahrtrichtung Altenkirchen. An der Einmündung Mittelstraße / B 8 beabsichtigte der unbekannte Fahrer eines Kleintransporters, von der Mittelstraße, nach rechts, in die B 8 einzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem, auf der B 8 fahrenden, Pkw, wobei zumindest an diesem Fahrzeug Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Altenkirchen fort. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



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