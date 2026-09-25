Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Fahrerin eines Pkw die Kumpstraße, aus Richtung Kettenhausen kommend, in Fahrtrichtung Stadtmitte. An der Einmündung Kumpstraße / Kölner Straße beabsichtigte sie, nach links, in die Kölner Straße einzubiegen. Hierbei kollidierte sie leicht mit einem, von rechts kommenden, silbernen Pkw. Der Fahrer diese Fahrzeuges setzte seine Fahrt fort. Bei dem Verkehrsunfall entstand zumindest am Fahrzeug der Unfallverursacherin leichter Sachschaden. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



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