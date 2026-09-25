Altenkirchen
Verkehrsunfallflucht
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Am Donnerstag, 24.09.2026, gegen 10.30 Uhr, ereignete sich in Altenkirchen ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Fahrerin eines Pkw die Kumpstraße, aus Richtung Kettenhausen kommend, in Fahrtrichtung Stadtmitte. An der Einmündung Kumpstraße / Kölner Straße beabsichtigte sie, nach links, in die Kölner Straße einzubiegen. Hierbei kollidierte sie leicht mit einem, von rechts kommenden, silbernen Pkw. Der Fahrer diese Fahrzeuges setzte seine Fahrt fort. Bei dem Verkehrsunfall entstand zumindest am Fahrzeug der Unfallverursacherin leichter Sachschaden. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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