Michelbach
Verkehrsunfallflucht
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

Am Mittwoch, 23.09.2026, gegen 13.40 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße (B) 8 in der Gemarkung Michelbach ein Verkehrsunfall.

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Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines Kleintransporters Renault Master die B 8, aus Richtung Gieleroth kommend, in Fahrtrichtung Altenkirchen. Kurz hinter der Einmündung B 8 / Mühlenweg überholte der bislang unbekannte Fahrer eines Pkw den Kleintransporter trotz Gegenverkehr. Hierbei kam es zur Kollision zwischen dem Kleintransporter und dem überholenden Pkw, wobei zumindest am Kleintransporter Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort und entfernte sich so unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem von ihm benutzten Fahrzeug soll es sich um einen älteren, dunkelblauen Pkw Mercedes-Benz, Kombi, gehandelt haben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Der ebenfalls unbekannte Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges wird gebeten, sich bei der Polizei Altenkirchen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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