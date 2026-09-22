Das Fahrzeug war in Oberhonnefeld, Über dem Stellweg, abgestellt.

Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausfahren eines angrenzenden Grundstücks den hinteren linken Kotflügel des Mercedes. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum bislang unbekannten Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



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Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

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