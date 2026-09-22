Oberhonnefeld
Verkehrsunfallflucht
Symbolbild
dpa

Oberhonnefeld - Verkehrsunfallflucht Am Freitag, 18.09.2026, wurde im Zeitraum zwischen 06:00 Uhr und 14:30 Uhr ein schwarzer Mercedes E 220 Kombi beschädigt.

Das Fahrzeug war in Oberhonnefeld, Über dem Stellweg, abgestellt.
Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausfahren eines angrenzenden Grundstücks den hinteren linken Kotflügel des Mercedes. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.
Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum bislang unbekannten Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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