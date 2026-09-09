Die Fußgängerin wurde durch die Kollision leicht am Fuß verletzt.
Die E-Scooter Fahrerin setzte ihre Fahrt fort, ohne ihre Personalien zu hinterlassen.
Es soll sich um eine junge Frau von etwa 18 Jahren mit blonden Haaren gehandelt haben.
Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Altenkirchen (Tel: 02681/946-0) in Verbindung zu setzen.
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Verkehrsunfallflucht