Wölmersen-Am Mittwoch, 09.09.26, gegen 17:40 Uhr kam es in der Verlängerung der Straße "Am Wald" in Wölmersen zu einer Kollision zwischen einer E-Scooter Fahrerin und einer Fußgängerin.



Die Fußgängerin wurde durch die Kollision leicht am Fuß verletzt.

Die E-Scooter Fahrerin setzte ihre Fahrt fort, ohne ihre Personalien zu hinterlassen.

Es soll sich um eine junge Frau von etwa 18 Jahren mit blonden Haaren gehandelt haben.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Altenkirchen (Tel: 02681/946-0) in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Telefon: 02681-946-0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell