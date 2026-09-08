Etzbach
Verkehrsunfallflucht
Symbolbild
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Oliver Berg/dpa

Am Montag, 07.09.2026, gegen 13.00 Uhr, ereignete sich in der Gemarkung Etzbach ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines Transporters die Kreisstraße (K) 60, aus Richtung Heckenhof kommend, in Fahrtrichtung Etzbach. Im Bereich einer Linkskurve kam es zur Kollision mit dem linken Außenspiegel eines, in Gegenrichtung fahrenden, weißen Transporters, welcher von einer ca. 30-jährigen Frau gesteuert wurde. Diese entfernte sich nach dem Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden entstand, in Richtung Heckenhof. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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