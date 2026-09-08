Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines Transporters die Kreisstraße (K) 60, aus Richtung Heckenhof kommend, in Fahrtrichtung Etzbach. Im Bereich einer Linkskurve kam es zur Kollision mit dem linken Außenspiegel eines, in Gegenrichtung fahrenden, weißen Transporters, welcher von einer ca. 30-jährigen Frau gesteuert wurde. Diese entfernte sich nach dem Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden entstand, in Richtung Heckenhof. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



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