

Die Geschädigte befuhr mit dem Schulbus die Hauptstraße in Dernbach aus Richtung Urbach kommend in Fahrtrichtung Niederhofen. Der bislang unbekannte Unfallverursacher befuhr mit einem weißen Kleinwagen die Hauptstraße aus der entgegengesetzten Richtung.

Nach Angaben der Geschädigten musste sie dem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Infolge des Ausweichmanövers touchierte sie mit ihrem Fahrzeug ein an der Hauptstraße befindliches Verkehrsschild.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelte es sich nach Angaben der Geschädigten um einen weißen Kleinwagen.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum bislang unbekannten Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



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Telefon: 02634/952-0

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