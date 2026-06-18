Hierbei wurde ein ordnungsgemäß geparkter dunkler Mercedes an der hinteren Türe beschädigt. Der Verursacher flüchtete danach von der Unfallstelle.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
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Polizeiinspektion Straßenhaus
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Verkehrsunfallflucht
Hierbei wurde ein ordnungsgemäß geparkter dunkler Mercedes an der hinteren Türe beschädigt. Der Verursacher flüchtete danach von der Unfallstelle.