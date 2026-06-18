Straßenhaus
Verkehrsunfallflucht
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am 13.06.2026 kam es in dem Zeitraum von 17 Uhr bis ca. 18:30 Uhr in Asbach, Honnefer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Hierbei wurde ein ordnungsgemäß geparkter dunkler Mercedes an der hinteren Türe beschädigt. Der Verursacher flüchtete danach von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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