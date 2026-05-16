Ein unbekanntes Fahrzeug stieß gegen den Seitenspiegel eines VW-Busses, der Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.
Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Straßenhaus unter 02634/952-0 oder pistrassenhaus.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Tel: 02634/952-0
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Verkehrsunfallflucht