Am 13.05.2026, zwischen 10Uhr und 11Uhr, wurde ein in der Friedrich Ebert Straße in Rengsdorf geparktes Fahrzeug beschädigt.



Ein unbekanntes Fahrzeug stieß gegen den Seitenspiegel eines VW-Busses, der Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.



Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Straßenhaus unter 02634/952-0 oder pistrassenhaus.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus

Tel: 02634/952-0

pistrassenhaus.wache@polizei.rlp.de





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