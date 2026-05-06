Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Wiedstraße in Fahrtrichtung Bahnhof. Hierbei kollidierte er seitlich mit einem, am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw BMW. Dieser wurde hierbei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem von ihm benutzten Fahrzeug soll es sich um einen dunkelroten Pkw Mercedes-Benz mit Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Altenkirchen (AK-) gehandelt haben. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Frank Feldhäuser, PHK

Telefon: 02681 946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell