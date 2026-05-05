Nach bisherigen Erkenntnissen stieß der Fahrer eines dunkelgrauen Pkw Ford beim Wenden mit dem Fahrzeugheck gegen eine Hauswand. Diese wurde hierdurch beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Nach Zeugenangaben sollen den dem Fahrzeug Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Altenkirchen (AK-) angebracht gewesen sein. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Frank Feldhäuser, PHK

Telefon: 02681 946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell