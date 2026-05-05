Birkenbeul
Verkehrsunfallflucht
Symbolbild
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dpa

Am Montag, 04.05.2026, gegen 09.00 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße (L) 267 im Bereich Birkenbeul ein Verkehrsunfall.

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Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 22-jährige Fahrerin eines Pkw Renault Clio die L 267, aus Richtung Birkenbeul kommend, in Fahrtrichtung Heupelzen. In einer Kurve kam ihr ein, teilweise auf dem Gegenfahrstreifen fahrender, Pkw entgegen. Die 22-Jährige wich daraufhin aus und geriet nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden. Der entgegenkommende Pkw setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zu dem Fahrzeug sind derzeit keine Details bekannt. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Im Einsatz waren Kräfte der Straßenmeisterei und der Polizei Altenkirchen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


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