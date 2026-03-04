Hamm
Am Montag, 02.03.2026, ereignete sich zwischen 12.20 Uhr und 13.00 Uhr in Hamm (Sieg), Thalhauser Straße, ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein, auf dem Parkplatz eines Discounters abgestellter, Pkw Seat von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

