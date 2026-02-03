Bereits am Samstag, 31.01.2026, ereignete sich zwischen 10.30 Uhr und 12.00 Uhr in Hamm (Sieg), Marktzentrum, ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz eines Supermarktes mit einem abgestellten Pkw Nissan. Dieser wurde hierbei beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



