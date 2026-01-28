Neustadt
Im Zeitraum vom 27.01.2026, 23:00 Uhr, bis zum 28.01.2026, 05:30 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße "Zur Hardt" in Neustadt (Wied), Ortsteil Jungfernhof.

Ein ordnungsgemäß am Straßenrand geparkter PKW wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug nicht unerheblich beschädigt. Der Unfallverursacher setzte die Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus

Telefon: 02634/9520
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de


