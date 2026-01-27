Hamm
Verkehrsunfallflucht
Symbolbild

Symbolbild

dpa

Am Montag, 26.01.2026, ereignete sich in der Zeit von ca. 15.00 Uhr bis ca. 17.40 Uhr in Hamm (Sieg) ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Ahornweg mit einem geparkten Pkw BMW.

Hierbei entstand an der linken Fahrzeugseite des abgestellten Fahrzeuges Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren