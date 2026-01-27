Hierbei entstand an der linken Fahrzeugseite des abgestellten Fahrzeuges Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de
Verkehrsunfallflucht
