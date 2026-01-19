Am Freitag, 16.01.2026, ereignete sich zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr in Altenkirchen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem, auf einem Parkplatz im Dammweg abgestellten, Pkw Audi.