Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam vermutlich auf schnee- und eisglatter Fahrbahn ins Rutschen, beschädigte die Mauer eines dortigen Anwesens und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Regulierung des entstandenen Schadens zu ermöglichen.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zum Unfallverursacher der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden
Verkehrsunfallflucht
