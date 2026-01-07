Ein unbekannter PKW, welcher in Fahrtrichtung Asbach fuhr, touchierte im Begegnungsverkehr den Außenspiegel eines schwarzen Citroen Picasso und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Telefon: 02634-9520
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfallflucht
