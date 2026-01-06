Am Montag, 05.01.2026, ereignete sich zwischen 17.00 Uhr und 18.50 Uhr in Hamm (Sieg) ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer den Balkertsweg, aus Richtung Bundesstraße 256 kommend.

In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Pkw Mercedes-Benz. Dieser wurde hierdurch beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



