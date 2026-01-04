Am Samstag, 03.01.2026, wurde im Zeitraum von 13:55 Uhr bis 14:20 Uhr ein auf dem Parkplatz des "Aldi"-Marktes in Dierdorf geparkter PKW Audi A 4 beschädigt.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den geparkten PKW vermutlich beim Ein- oder Ausparken im Bereich des linken Hecks und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Regulierung des entstandenen Schadens zu ermöglichen.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden



