

Die Geschädigte befuhr die Linzer Straße aus Richtung Vorteil Center kommend und beabsichtigte nach links auf die B42 in Richtung Rheinbreitbach aufzufahren. Aufgrund der Verkehrslage musste sie anhalten.

Der Unfallverursacher, der ebenfalls die Linzer Straße in gleicher Richtung befuhr, beabsichtigte auf die B42 in Richtung Linz aufzufahren. Hierbei bog er in einem zu weiten Bogen ab und touchierte das haltende Fahrzeug der Geschädigten.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Linz unter Tel. 02644-9430 oder per E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de zu melden.



