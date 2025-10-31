Auf der Strecke begegnete ihr ein PKW im Kurvenbereich, welcher die Fahrbahnmitte überfuhr. Die Fahrerin musste nach rechts ausweichen, um eine Kollision mit dem entgegenkommenden PKW zu verhindern.

Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn.

Der entgegenkommende PKW entfernte sich von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/946-0.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen



Telefon: 02681-946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell