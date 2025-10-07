Am Montag, 06.10.2025, ereignete sich in der Zeit von 07.45 Uhr bis 08.10 Uhr in Altenkirchen, Im Sportzentrum, ein Verkehrsunfall.

Hierbei wurde ein, auf einem Parkplatz abgestellter, Pkw Mercedes Benz durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



