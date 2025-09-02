Am Sonntag, 31.08.2025, ereignete sich zwischen 09.30 Uhr und 13.00 Uhr in Helmeroth, Zur alten Mühle, ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen, an der dortigen Kläranlage abgestellten, Pkw Audi am Fahrzeugheck. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



