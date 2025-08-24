Am 24.08.2025 im Zeitraum von 10:00 und 12:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Bäckerei Schäfer in der Westerwaldstraße in Oberhonnefeld-Gierend zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug ist vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit dem linken Fahrzeugheck eines dort geparkten blauen Toyota Yaris zusammengestoßen. Der Fahrzeugführer des unbekannten Fahrzeuges entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





