Ein bislang unbekanntes Fahrzeug ist vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit dem linken Fahrzeugheck eines dort geparkten blauen Toyota Yaris zusammengestoßen. Der Fahrzeugführer des unbekannten Fahrzeuges entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfallflucht
