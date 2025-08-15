Am Donnerstag, 14.08.2025, ereignete sich zwischen 16.30 Uhr und 17.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Altenkirchen, Bahnhofstraße, ein Verkehrsunfall.

Hierbei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen, rückwärts eingeparkten, Pkw BMW am hinteren rechten Kotflügel. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



