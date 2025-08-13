Am Dienstag, 12.08.2025, kam es zwischen 15.20 Uhr und 15.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in Altenkirchen, Kölner Straße, zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen abgestellten Pkw Ford Focus im hinteren linken Bereich. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



