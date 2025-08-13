Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen abgestellten Pkw Ford Focus im hinteren linken Bereich. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfallflucht
