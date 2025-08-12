Am Montag, 11.08.2025, ereignete sich zwischen 13.00 Uhr und 13.38 Uhr, auf dem Parkplatz eines Discounters in Altenkirchen, Kölner Straße, ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Rangieren das linke Fahrzeugheck eines abgestellten Pkw Mercedes Benz. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Frank Feldhäuser, PHK

Telefon: 02681 946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell