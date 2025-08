Ein am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Hauptstraße geparkter PKW wurde vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der/die unbekannte Verkehrsunfallverursacher/-in entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



