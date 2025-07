Am Do. 24.07.25, um 15:00 Uhr stellte ein 37 jähriger Mann seinen PKW, ein grauer Hyundai Tucson ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Hauptstraße in Leubsdorf ab. als er gegen 21:0 Uhr zu seinem Fahrzeug zurück kommt, stellt er fest, dass der PKW an der Stoßstange vorne links beschädigt wurde.

Leubsdorf, Hauptstraße (ots) –



Am Do., 24.07.25, um 15:00 Uhr stellte ein 37 jähriger Mann seinen PKW, ein grauer Hyundai Tucson ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Hauptstraße in Leubsdorf ab.

als er gegen 21:0 Uhr zu seinem Fahrzeug zurück kommt, stellt er fest, dass der PKW an der Stoßstange vorne links beschädigt wurde.



Ein Verursacher hat sich nicht zu erkennen gegeben.

Ob der Schaden durch ein ausparkendes, oder vorbeifahrendes Fahrzeug verursacht wurde, kann derzeit nicht zweifelsfrei gesagt werden.



Die Polizei Linz bittet, auffällige Wahrnehmungen in diesem Tatzeitraum unter der 02644-9430 mitzuteilen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion NLinz/Rhein



Telefon: 02644-943-0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell