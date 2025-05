Am Montag, 19.05.2025, gegen 15.20 Uhr, ereignete sich in Birnbach ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte der Fahrer eines Kleintransporters in der Straße Im Hilgenstocksgarten beim Wenden mit einem Carport. Dieses wurde hierbei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt in Richtung Ortsmitte von der Unfallstelle. Nach Zeugenangaben soll es sich bei dem benutzten Transporter um ein Auslieferungsfahrzeug eines Paketdienstes gehandelt haben. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



