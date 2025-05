Am 13.05.2025 kam es im Zeitraum zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr zu einer Unfallflucht im Weyerbuscher Weg in Oberhonnefeld-Gierend.

Ein Verkehrsteilnehmer parkte sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand und stellte nach Rückkehr zu seinem Fahrzeug einen Schaden fest. Nach Spurenlage wurde das geparkte Fahrzeug durch ein weiteres, unbekanntes Fahrzeug angefahren. Dessen Fahrer entfernte sich, ohne seine Unfallbeteiligung anzugeben.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.



