Dort kollidierte an der Einmündung zur Straße Kromeswiese ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit dem dortigen Verkehrsschild und einem Glasfaserkasten. An beiden Gegenständen entstand Sachschaden. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein entgegen.



Polizeiinspektion Linz am Rhein



