Am Montagnachmittag erschien die Geschädigte bei der Polizeiinspektion Linz, um eine Sachbeschädigung an ihrem grauen PKW Mercedes Benz anzuzeigen.



Ein unbekannter Täter zerkratzte den PKW im Bereich der Beifahrerseite.

Bei der Tatörtlichkeit handelt es sich vermutlich um einen Parkplatz in der Anton – Limbach – Straße in Unkel. Als Tatzeit konnte der Zeitraum am Montagvormittag zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr eingegrenzt werden.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz am Rhein (Tel.: 02644 943-0) zu melden



Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell