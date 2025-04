Am 23.04.2025, kam es gegen 17:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der L 257, zwischen Wolfenacker und Niederbreitbach, bei welchem der Geschädigte einem entgegenkommenden "weißen Kastenwagen" ausweichen musste.

In der Folge kam der Geschädigte von der Fahrbahn ab und zog sich Verletzungen zu.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise (insbesondere Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug) der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



