Linz am Rhein (ots) - Im Tatzeitraum vom 13.03.25, 16:30 Uhr bis 15.03.25, 13:00 Uhr stellte ein 35-jähriger aus Linz seinen grauen PKW Seat Formentor auf einem Parkplatz im Bereich der Asbacher Straße 71 in Linz ab. Als er zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der hinteren, linken Fahrzeugseite auf einer Höhe von 93-97 cm fest.