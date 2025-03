Am Dienstag, 11.03.2025, gegen 11.00 Uhr, ereignete sich in Seelbach (Westerwald) ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Fahrerin eines Pkw Renault die Waldstraße in Richtung Ortsmitte. Hierbei kam es zur seitlichen Kollision mit einem, in Gegenrichtung fahrenden Pkw. Infolge dessen wurde der linke Außenspiegel des Pkw Renault beschädigt. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Frank Feldhäuser, PHK

Telefon: 02681 946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell