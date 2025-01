Die Geschädigte befuhr mit ihrem PKW Mercedes Benz die Landesstraße in Richtung Bruchhausen.

Der / die Unfallverursacher/- in befuhr mit einem PKW die Landesstraße in entgegengesetzte Fahrtrichtung.

Hierbei verstieß der / die Beschuldigte gegen das Rechtsfahrgebot.

Es kam zu einer Berührung der jeweils linken Außenspiegel der begegnenden Fahrzeuge.

Der / die Unfallverursacher/- in entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz unter der Rufnummer 02644-943-0 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein

Am Konvikt 1

53545 Linz/Rhein

Telefon: +49 2644 943-0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell